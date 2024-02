Abilitazione all’esercizio dell’attività di impresa ricettiva: al via i corsi di formazione

Abilitazione all’esercizio dell’attività di impresa ricettiva: al via i corsi di formazione.

L’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino, in collaborazione con USOT - Unione Sammarinese Operatori del Turismo - comunica l’apertura delle iscrizioni al corso di formazione per l’abilitazione all’esercizio dell’attività di impresa ricettiva. La formazione sarà completamente gratuita per tutte le attività ricettive che hanno sede in Repubblica o per coloro che desiderino avviare una futura impresa ricettiva.

Si ricorda che la formazione è obbligatoria per coloro i quali non siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del Regolamento 8 giugno 2010 nr. 3. L'iniziativa rappresenta la prima tappa di un percorso volto alla valorizzazione e al potenziamento della formazione nel comparto turistico ricettivo, attraverso l’aggiornamento costante delle competenze del personale e la formazione degli operatori al fine di ottenere un sempre maggior grado di professionalità nell’industria dell’accoglienza e dell’ospitalità.

Il corso è finalizzato a fornire agli iscritti le necessarie competenze e professionalità per consentire loro di essere conformi con quanto previsto dalle norme e, in particolare, per poter gestire i vari processi e fasi in cui si articola un’attività ricettiva, rispondendo in maniera efficace ai cambiamenti dettati dalle evoluzioni del mercato, dall’innovazione tecnologica e dalle esigenze di offrire servizi sempre più efficaci ai visitatori. Il termine per la presentazione della domanda di iscrizione è fissato per le ore 18.00 del giorno 8 marzo 2024 secondo le modalità contenute nell’Avviso.

Il corso si terrà presso la sede di USOT in via Napoleone Bonaparte n° 75 a San Marino e si svolgerà entro il 31 marzo 2024 ipoteticamente nelle date indicate nel calendario allegato. La data effettiva di avvio del corso sarà comunicata tramite il sito internet di USOT e su www.visitsanmarino.com. Eventuali chiarimenti potranno pervenire via email al seguente indirizzo: info@usot.sm

