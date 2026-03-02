Abilitazione all’esercizio dell’attività di impresa ricettiva: al via i corsi di formazione

Abilitazione all’esercizio dell’attività di impresa ricettiva: al via i corsi di formazione.

L’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino, in collaborazione con USOT - Unione Sammarinese Operatori del Turismo - comunica l’apertura delle iscrizioni al corso di formazione per l’abilitazione all’esercizio dell’attività di impresa ricettiva. La formazione sarà completamente gratuita per tutte le attività ricettive che hanno sede in Repubblica o per coloro che desiderino avviare una futura impresa ricettiva. Si ricorda che la formazione è obbligatoria per coloro i quali non siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del Regolamento 8 giugno 2010 nr. 3. Il corso di 16 ore totali è finalizzato a fornire agli iscritti le necessarie competenze e professionalità per consentire loro di essere conformi con quanto previsto dalle norme e, in particolare, per poter gestire i vari processi e fasi in cui si articola un’attività ricettiva, rispondendo in maniera efficace ai cambiamenti dettati dalle evoluzioni del mercato, dall’innovazione tecnologica e dalle esigenze di offrire servizi sempre più efficaci ai visitatori. Per iscriversi è sufficiente inviare una mail a: info@usot.sm. Il termine per la presentazione della domanda di iscrizione è fissato per le ore 18.00 del giorno 18 marzo 2026. Il corso si terrà presso la sede di USOT in via Napoleone Bonaparte n° 75 a San Marino e si svolgerà a partire dal 23 marzo 2026 in quattro moduli, nelle date e orari indicati nel calendario allegato.

Programma 23 marzo 2026 14:30- 18:30 Modulo 1 - Normative e Regolamenti (4 ore)

Obiettivi: comprendere il quadro normativo di riferimento e le basi della gestione quotidiana.

Contenuti: Legislazione turistica e ricettiva - Norme di sicurezza e igiene: protocolli e responsabilità del gestore - Privacy e protezione dei dati (GDPR): trattamento dei dati degli ospiti

26 marzo 2026 30 marzo 2026 14:30- 18:30 Modulo 2 e 3 Gestione delle strutture ricettive e servizi ai clienti (8 ore)

Obiettivi: sviluppare competenze relazionali e promozionali per aumentare la soddisfazione e la fidelizzazione del cliente. Acquisire strumenti base per la gestione economica dell’attività.

Contenuti: Organizzazione e amministrazione - Gestione delle risorse umane - Accoglienza e relazione con gli ospiti - Gestione delle prenotazioni e delle tariffe - Customer service e fidelizzazione - Utilizzo delle piattaforme di booking online - Alloggiati web - Principi di Revenue Management

2 aprile 2026 14:30- 18:30 Modulo 4 - Marketing e Promozione (4 ore)

Obiettivi: fornire gli strumenti necessari per rendere la struttura più visibile, più competitiva e più capace di attrarre ospiti di qualità. Sviluppare una visione completa della gestione dell’ospitalità e del modo in cui comunicarla in maniera efficace.

Contenuti: Strategie di marketing digitale - Promozione attraverso social media - Branding e reputazione online - Come scegliere i canali: Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest, LinkedIn - Strategie di contenuto: storytelling, video, reel, UGC - Intelligenza Artificiale e Strutture Ricettive.

C.s. - Ufficio del Turismo

