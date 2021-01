INDIPENDENZA SAMMARINESE Aborto: distruzione di massa o distrazione di massa?

Siamo di fronte alla crisi economica più grande della storia sammarinese, ma per fortuna i nostri politici hanno la soluzione: parlare di aborto. Come sempre, quando i consiglieri sammarinesi vogliono far vedere alla cittadinanza che “stanno lavorando per noi” tirano fuori i temi etici come quello dell’aborto. E certo, visto che in consiglio non ce n'è uno che ne capisca di finanza, debito pubblico, bilanci di stato… Meglio parlare di aborto che almeno è un argomento su cui qualsiasi persona al bar ha un'opinione precisa; incluso i politici sammarinesi che l’unica politica in cui sono esperti è quella da bar. La politica economica meglio lasciarla stare. Ed ecco che riaffiora, come è riaffiorato tante volte in passato, il tema dell’aborto. Un tema decisamente importante, ma che è solo una distrazione di massa rispetto a temi ben più urgenti. Ed ecco rispuntare anche la solita carrellata di dichiarazioni che in Italia facevano parte del dibattito pubblico nel 1970. In Inghilterra nel 1960. Parliamoci chiaro, se abbiamo ancora il “lusso” di poter discutere di aborto nel 2021, è perchè ormai sono 50 anni che la vicina italia si fa carico della situazione. Facile per alcuni politici “difendere la vita”, tanto per abortire basta andare fuori confine. Se San Marino fosse uno stato di dimensioni maggiori, questo dibattito sarebbe superato da un pezzo. Detto questo, noi di Indipendenza Sammarinese non ci schieriamo a favore dell’aborto. Né contro. La nostra linea sui temi etici è chiara e sempre lo sarà: deve decidere la cittadinanza. Non ha senso discutere, o ancora peggio decidere, nei “palazzi”. Qualsiasi scelta di carattere etico deve essere sottoposta ai cittadini. Noi siamo stufi che a decidere siano sempre i politici (o in questo caso meglio dire “a non decidere”). Sui temi etici si facciano referendum, in maniera che ogni cittadino sammarinese possa decidere dopo una riflessione interna e si prenda così la responsabilità delle proprie decisioni.

