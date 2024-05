Abs - Anis: sottoscritto il Verbale di Accordo per il rinnovo del CCNL dei dipendenti bancari

Abs - Anis: sottoscritto il Verbale di Accordo per il rinnovo del CCNL dei dipendenti bancari.

Nel tardo pomeriggio di ieri, presso la Sede ABS, si è provveduto alla sottoscrizione del Verbale di Accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo di Lavoro per i dipendenti del settore bancario sammarinese alla quale sono intervenuti, per la parte datoriale, il Presidente ABS Gianni, la Presidente Rossini e il Segretario Generale Vagnini di ANIS, coadiuvati dal funzionario Menicucci, e, per la parte sindacale:

- la CSDL, in persona del Segretario Generale Merlini e del Segretario Confederale Santi, coadiuvati dal funzionario della Federazione Unitaria Costruzioni e Servizi Missiroli;

- la CDLS, rappresentata dal Segretario Generale Frulli e dal Segretario Aggiunto Giardinieri, coadiuvati dal Segretario della Federazione Unitaria Costruzioni e Servizi Canti e dal funzionario della medesima Guiducci;

- l’USL, rappresentata dal Segretario Generale Busignani, coadiuvato dal Segretario della Federazione Servizi e Commercio Santolini e dal funzionario della medesima Ceccoli.

L’Accordo, che giunge dopo 14 anni dall’ultimo rinnovo contrattuale e al termine di una complessa trattativa, è circoscritto ai soli aspetti economici, avendo le parti convenuto di rimandare alla prossima fase di rinnovo contrattuale una riflessione approfondita finalizzata alla revisione del contratto di settore, e sarà sottoposto a procedura referendaria da parte delle Organizzazioni Sindacali.

