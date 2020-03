Abs: completato iter per richiesta moratorie e agevolazioni

L’Associazione comunica che in accordo con le Banche associate è stato completato l’iter tecnico per la finalizzazione degli interventi di sostegno annunciati nel comunicato stampa di mercoledì 11 u.s. In virtù di tale provvedimento, le famiglie, le imprese, i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti che stanno subendo i contraccolpi economici dell’emergenza sanitaria potranno presentare domanda di ammissione a forme di moratoria e far richiesta di concessione di finanziamenti agevolati, il tutto nei termini ed alle condizioni di cui alla nota tecnica che si allega. Invitiamo, pertanto, la clientela interessata a consultare il sito internet e le pagine social dell’Associazione nonché di Banca Agricola Commerciale Istituto Bancario Sammarinese SpA, Banca di San Marino SpA, Banca Sammarinese d’Investimento SpA e Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino SpA sui quali sarà disponibile, da domani, anche la specifica modulistica. Cogliamo l’occasione per ringraziare quanti hanno già contribuito con un gesto generoso all’iniziativa solidale avviata presso le Banche associate a favore della Protezione Civile e della Sanità Sammarinese e confidiamo nel grande cuore dei sammarinesi per continuare a sostenere gli operatori ed i volontari.

