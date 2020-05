Abs: è possibile presentare richiesta di finanziamento

L’Associazione Bancaria Sammarinese comunica, per conto delle Associate, che, al fine di agevolare l’accesso ai finanziamenti garantiti dallo Stato di cui all’articolo 20 del Decreto Legge 63/2020, gli operatori economici interessati possono già presentare specifica richiesta alla propria Banca, previo contatto con la filiale di riferimento. All’atto della ricezione della richiesta di finanziamento l'Istituto interpellato provvederà ad inoltrarla alla Segreteria di Stato per le Finanze e Bilancio, cui compete, tra l'altro, la verifica di eventuali pendenze afferenti al pagamento di stipendi, anticipi di Cassa Integrazione Guadagni, contributi previdenziali o scadenze fiscali e tributarie, di cui al comma 5 del citato articolo, attività propedeutica per il perfezionamento della pratica ed il conseguente rilascio della garanzia pubblica che precederà l'erogazione del finanziamento.



