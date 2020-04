ABS: redazione della circolare applicativa per rendere operative le agevolazioni del Decreto n.63

L'Associazione, unitamente alle Banche associate, sta collaborando con la Segreteria di Stato per le Finanze alla redazione della circolare applicativa, indispensabile per rendere operative le agevolazioni di cui agli articoli 19 e 20 del Decreto Legge 63/2020; agevolazioni che si affiancano a quelle già varate, a favore di privati e imprese, dalle Banche sammarinesi il 18 marzo scorso con il fattivo contributo della Banca Centrale della Repubblica di San Marino. Nell'occasione riteniamo utile precisare che la Banca Centrale non è in alcun modo coinvolta nella gestione ed erogazione dei finanziamenti di cui sopra. E', pertanto, destituita da fondamento ogni diversa notizia riportata dalla stampa.

c.s. ABS

