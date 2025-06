ABS: una via sammarinese alla gestione della crisi d'impresa Garantire gli strumenti che favoriscono il risanamento dell’impresa e la sua continuità, senza pregiudicare gli interessi dei creditori, nel rispetto della tradizione giuridica locale

Quello scaturito dall’odierno Convegno “Creditori e impresa: una via sammarinese alla gestione della crisi d’impresa”, promosso da ABS in collaborazione con lo Studio BNM, è un messaggio chiaro e condiviso dalle Istituzioni sammarinesi, dai vertici del Tribunale, dai Giuristi e dagli Accademici che si sono succeduti al banco dei Relatori: garantire gli strumenti atti a favorire il risanamento dell’impresa e la sua continuità, senza pregiudizio degli interessi dei creditori, armonizzando la disciplina vigente nel rispetto della tradizione giuridica locale. Innestare la riforma nel corpus del diritto vivente sammarinese, dando attuazione alle linee illustrate nell’odierno convegno, è il mandato conferito dal Congresso di Stato al Gruppo di Lavoro rappresentato, nella sua componente tecnica, dai Relatori intervenuti. Al Gruppo di Lavoro giunga un sincero augurio di buon lavoro, nella certezza che dal loro operato scaturiranno nuovi elementi di competitività per l’economia sammarinese, tanto più indispensabili nella prospettiva europea.

c.s. ABS

