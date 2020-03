AC San Marino Montefeltro: sospensione attività

Carissime e carissimi aderenti, carissime e carissimi simpatizzanti, viviamo un periodo molto forte per l’intera comunità internazionale, una condizione che travalica ogni credo, ogni colore politico, ogni qualsivoglia di confine sociale o geografico e la nostra amata Chiesa locale - come dimostrato direttamente dal Vescovo Andrea e dall’intera Conferenza episcopale dell’Emilia-Romagna - è chiamata a rispondere con diligenza e comprensione alle indicazioni delle istituzioni e autorità competenti. Non è facile, questa è la sintesi più umana con cui poter descrivere i pensieri e le emozioni che circolano nei cuori e nelle menti di tutti noi. L’annullamento e il rinvio degli incontri settimanali o mensili, la mancanza delle relazioni interpersonali autentiche e le dovute limitazioni all’accesso nelle nostre chiese - come anche alle funzioni - creano situazioni mai sperimentate prima sulla nostra pelle. A tal proposito, comunichiamo che le disposizione pubblico-sanitarie convocano tutti noi a rispondere ad un’emergenza senza precedenti e dunque a sospendere le attività dell’ACR e dei Giovanissimi in ogni parrocchia a data da destinarsi (seguendo, in particolare, le disposizioni governative mirate alle scuole elementari, medie e superiori) ed a rinviare gli incontri dei Giovani e quelli degli Adulti alla prima data utile che verrà comunicata successivamente al riunirsi del nuovo Consiglio diocesano e delle Équipes diocesane. Il ritiro di formazione per Educatori ACR programmato per il fine settimana 14-15 marzo p.v. è altresì annullato e sarà comunicato a tempo debito l’eventuale rinvio o la definitiva cancellazione. Evidenziamo la disponibilità della nostra associazione a seguire con attenzione filiale le comunicazioni della curia vescovile e le indicazioni degli enti statali italiani e sammarinesi, nella responsabilità di essere membra vive di entrambi i territori su cui fonda le radici la nostra storia. Augurando il meglio a tutti noi, alla Chiesa universale e alla comunità internazionale, ringraziamo di cuore quanti si stanno spendendo con professionalità e impegno in questa nuova pagina della nostra esistenza, affidando a Maria, Madre del Buon Consiglio e Salute degli Infermi, la nostra umana fragilità di fronte qualcosa ben più grande di noi

Comunicato stampa

Azione Cattolica San Marino-Montefeltro