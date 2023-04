Accademia Contadina, il ciclo di incontri di Terra di San Marino, per una “cultura che nutre”

Presentata questa mattina, presso casa Fabbrica a Montecchio, la nuova iniziativa di formazione di Terra di San Marino : Accademia Contadina. Non un semplice percorso di formazione, ma una vera e propria “Accademia” in cui valorizzare tutto il patrimonio di conoscenze ed esperienze del Consorzio Terra di San Marino e allo stesso tempo promuovere la cultura e le tradizioni rurali, diffondendolo sia tra gli addetti ai lavori che a tutta la popolazione: “L’obiettivo è come sempre ambizioso”, spiega la Presidente Aida Maria Adele Selva, “è accrescere nella comunità sammarinese la consapevolezza che tutto ciò rappresenti un valore, non con lo sguardo rivolto al passato, ma per il ruolo che questo settore ha nella società moderna e lo avrà ancora di più in futuro”. “Non un corso specifico”, spiega il Coordinatore dei corsi Flavio Benedettini, “ma un percorso completo che toccherà molteplici aspetti dell’attività agricola e diverse filiere che si sviluppano sul nostro territorio. Abbiamo ideato infatti un programma di ben otto giornate, dalla mattina fino a sera, dedicate ciascuna a uno specifico ambito: inizieremo il 15 aprile con “L’orto che vorrei”, rivolto soprattutto agli hobbisti e agli appassionati che hanno un piccolo appezzamento di terra da coltivare per diletto, spiegando tutti i passaggi necessari, dalla preparazione del terreno fino all’irrigazione e alle difese naturali delle piante. Il 22 aprile proseguiremo con il focus sull’olio, quindi il 29 con gli oli essenziali, che già l’anno scorso sono stati protagonisti di un corso di formazione dal successo straordinario. Il 13 maggio sarà invece il turno del miele e poi, una volta definite le date precise, completeremo il programma con “i segreti della carne” e in particolare quali scegliere e come utilizzarle per le grigliate estive, mentre in autunno ci focalizzeremo sulla filiera dei formaggi e su quella del vino, per finire con le tecniche di potatura e la tartuficoltura. Un progetto molto ampio e variegato”, commenta Benedettini, “che abbiamo strutturato coinvolgendo non solo tutte le realtà del Consorzio e quindi le Cooperative che ne fanno parte, ma anche alcuni tra i massimi esperti a livello italiano, che qualificheranno il livello dei corsi di questa che è, di fatto, una vera Accademia Contadina”. “Le giornate comprenderanno anche un’esperienza gastronomica, proprio perché il nostro scopo è quello di informare, ma anche fare educazione ambientale e alimentare”, riprende la Presidente Selva. “Gli appuntamenti saranno ovviamente a Casa Fabrica, che è il luogo ideale e privilegiato per queste attività: un luogo dove si fa cultura, una cultura che nutre, sia il corpo che la mente”. I corsi sono organizzati con il supporto della Segreteria di Stato al Territorio e l’UGRAA e per i quali è previsto un contributo, sono a numero chiuso e quindi è obbligatoria l’iscrizione. Il programma completo e tutte le informazioni sono disponibili sul sito del Consorzio Terra di San Marino e sui canali social.

