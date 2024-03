Accademia del Clima, una Scuola per giovani leader della transizione ecologica

Il 2023 si è confermato in assoluto l'anno più caldo dal 1850, con l'aumento della temperatura media globale vicina a 1,5 gradi centigradi (1,48 rispetto al livello preindustriale 1850-1900). Gennaio 2024 è stato il gennaio più caldo mai registrato a livello globale, con una temperatura media di 13,14 gradi centigradi, circa 0,70 gradi più alta di quella del periodo 1991-2020. Il precedente gennaio più caldo era stato quello del 2020, “superato” ora di 0,12 gradi centigradi. Rispetto alla media del periodo preindustriale, compreso tra il 1850 e il 1900, il gennaio 2024 è stato più caldo di 1,66 gradi. Febbraio pare abbia fatto lo stesso e dunque sarebbe il nono mese di fila più caldo mai registrato. Le soluzioni messe in campo sono ancora poco diffuse e si muovono con tempi troppo lunghi. Basti pensare che nella nostra Provincia di Rimini solo il 12,7% dell’energia elettrica è prodotta da fonti rinnovabili, contro una media regionale del 24,3% e nazionale del 41.6. Il cambiamento climatico è una realtà drammatica le cui conseguenze sono ormai visibili a tutti. Per mettere in campo soluzioni efficaci di mitigazione e adattamento servono anche leader e amministratori con competenze e consapevolezza profonda dei problemi e dei possibili interventi. Diventa sempre più fondamentale creare tra le ragazze e i ragazzi competenze scientificamente fondate sulle cause del cambiamento climatico e sulle sue soluzioni (costruire un nuovo modello di sviluppo economico e sociale basato su zero emissioni e sul rispetto dei limiti fisici del nostro Pianeta), spendibili nella propria futura vita lavorativa e professionale e per stimolare nuovi stili di vita e di consumo in famiglia e tra gli amici. L’Accademia del Clima nata a Rimini nell’estate scorsa, seconda in Europa dopo l’Accademia del Clima di Parigi, lancia quindi la “Scuola di alta formazione per giovani leader della transizione ecologica trasformativa in Romagna” che partirà il 15 marzo. La Scuola è gratuita grazie al sostegno degli Sponsor che hanno fortemente creduto nel progetto - Petroltecnica, Vulcangas e Romagna Acque – ed è rivolta a giovani al di sotto dei 34 anni. Si svolgerà in otto mattinate, dal 15 marzo al 24 maggio, per un totale di undici moduli (il programma completo è allegato). Si potrà seguire gli incontri in presenza, in diretta online, o in differita online. I contenuti della Scuola comprendono; conoscenze scientifiche fondamentali sui temi del cambiamento climatico e dello sviluppo sostenibile nei limiti delle risorse e della biosfera del Pianeta; il quadro delle politiche delle Nazioni Unite, europee, nazionali e regionali di sviluppo sostenibile, di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico; conoscenze sulle azioni, buone pratiche e comportamenti virtuosi già oggi possibili, in base alle tecnologie disponibili, per contenere l’aumento delle temperature; strumenti per tradurre la conoscenza in obiettivi concreti di breve e medio termine, a partire dalle proprie vocazioni e talenti; occasioni di dialogo tra i giovani partecipanti e il sistema economico, politico e della società civile della Romagna, per identificare potenziali interlocutori per la realizzazione di obiettivi di breve e medio termine. Le iscrizioni sono aperte fino al 14 marzo Le lezioni si possono seguire in presenza in via Flaminia Conca 85, (presso sede Finproject) , in diretta streaming sul canale YouTube dell’Accademia del Clima, o in streaming in differita sempre sullo stesso canale. Per iscriversi mandare una mail a info@accademiadelclima.eu

c.s. Accademia del Clima