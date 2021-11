Accademia Italiana della Cucina (delegazione San Marino): Profondo e sincero cordoglio alla famiglia per l'immatura scomparsa dell'Accademico Mauro Maiani

La Delegazione della Repubblica di San Marino dell'Accademia Italiana della Cucina, unitamente al Delegato Andrea Negri, esprime un profondo e sincero cordoglio alla famiglia per l'immatura scomparsa dell'Accademico Mauro Maiani per tutti un caro Amico. Personalità dai molteplici interessi e di grande curiosità intellettuale, nel suo impegno di rappresentante delle Istituzioni ha sempre dimostrato massimo amore per il suo lavoro e totale attaccamento alla sua San Marino, affrontando con serietà e coraggio un percorso professionale con un atteggiamento sempre vitale, ottimistico, propositivo in ogni importante incarico ricoperto. Ha dedicato lo stesso entusiasmo e la stessa passione che hanno contraddistinto anche il suo impegno come Diplomatico avendo come capisaldi irrinunciabili l’onestà e la correttezza che hanno guidato costantemente il suo agire pubblico e privato. Le sue capacità umane e politiche lo hanno portato a ricevere stima e apprezzamenti trasversali, oltre i confini degli schieramenti geografici. Faremo nostri questi suoi valori, accompagnati dal suo indimenticabile sorriso. Ciao Mauro.

Comunicato stampa

Delegazione della Repubblica di San Marino dell'Accademia Italiana della Cucina

