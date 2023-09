Accelera il tuo business con 301pay: partecipa al Concorso BKN301 e vinci il Gran Premio Moto GP di Misano 2024

Sei un esercente di San Marino e vuoi mettere una marcia in più al tuo business? Partecipa al concorso "Accelera il tuo business con 301pay", dedicato a tutti gli esercenti di San Marino che hanno già attivato o attiveranno 301pay nel 2023. Cos'è 301pay?

Semplice integrazione, massimo controllo: l'innovativo gateway di pagamento 301pay gestisce incassi e pagamenti globali con i principali circuiti di pagamento internazionali, per aumentare la conversione dell'e- commerce. 301pay è la soluzione offerta da BKN301, Istituto di Pagamento sammarinese legittimato ad operare nella Repubblica di San Marino e che include la più vasta selezione di circuiti e sistemi di pagamento internazionali presenti nel Territorio. Grazie alla gestione dei principali circuiti internazionali, all'analisi evoluta in tempo reale delle transazioni e alla possibilità di predisporre pagamenti ricorrenti, è possibile aumentare le vendite e ridurre l'abbandono del carrello. 301pay fornisce inoltre insights che consentono all’esercente di conoscere meglio il proprio cliente e contribuire ad aumentare il tasso di conversione.

Come partecipare e vincere? Partecipare al concorso è semplice. Attiva 301pay nel 2023, *, utilizza attivamente 301pay per incassare i pagamenti dai tuoi clienti e vinci il Gran Premio di Misano di Moto GP 2024. Il Gran Premio che tutti sognano: Moto GP di Misano 2024 Tra tutti gli esercenti che parteciperanno attivamente al concorso, verrà selezionato un vincitore che avrà la straordinaria opportunità di vincere i biglietti per la Tribuna Centrale del Gran Premio. Una domenica indimenticabile in cui potrai vivere da vicino l'adrenalina e l'emozione del Moto GP di Misano nel 2024.

Un'esperienza unica che renderà il tuo business ancora più speciale. Non perdere tempo. Contatta la tua banca e accelera il tuo business con 301pay. Il futuro del tuo business è a portata di mano con 301pay. Scopri i requisiti necessari per partecipare sul nostro sito.