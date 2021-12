Accesi alberto di Natale e Stelle comete nelle frazioni di Coriano

Si sono accesi contemporaneamente, nel capoluogo e nelle frazioni: l’albero di Natale nella centralissima Piazza don Minzoni e le stelle comete luminose a Ospedaletto, Sant’Andrea in Besanigo, Mulazzano, Cerasolo, Cerasolo Ausa e Passano. Il clou della prima domenica di dicembre a Coriano è stato anticipato e posticipato da un susseguirsi di eventi: dal Mercatino delle Strenne in via Garibaldi con bancarelle di artigianato, oggettistica e prodotti locali alla merenda in piazza con vin brulè per proseguire poi con l’aperitivo e l’apertura della Casetta di Babbo Natale dedicata ai più piccoli e alle loro letterine imbucate nella cassetta della posta. Piacevole e seguito l’appuntamento al Teatro CorTe che ha dedicato il palcoscenico alle fiabe con focus particolare sulla Bella Addormentata nel Bosco. L’Amministrazione comunale ha ringraziato i presenti per aver sfidato il freddo ma soprattutto i volontari della Pro Loco che hanno preparato ed organizzato l’evento nel migliore dei modi, evento trasmesso peraltro in diretta anche sulla pagina facebook del Comune. “Avevamo promesso – ha detto il sindaco Domenica Spinelli – che saremmo arrivati a coprire tutto il territorio e oggi il Natale si accende ovunque, capoluogo e frazioni. Voglio ringraziare la Pro Loco ed i suoi volontari perché senza di loro oggi non saremmo qui e la cittadinanza che si è sempre ben comportata pur in tempi di pandemia. Dobbiamo continuare a rispettare le regole, ma dobbiamo anche festeggiare perché tutta Coriano ha voglia di crescere e di andare avanti”. Tutto questo solo nella prima domenica di dicembre, ma il calendario degli eventi natalizi prevede anche altri appuntamenti. Ricordiamo quello del 15 dicembre in sala Isotta con gli auguri alla cittadinanza del sindaco Domenica Spinelli, evento possibile in presenza nel rispetto delle nuove norme di prevenzione al Covid scattate da oggi oppure in diretta facebook sulla pagina del Comune di Coriano a partire dalle ore 21. E ricordiamo anche quello del 12 dicembre con la presentazione del libro “Andare per la linea gotica” di Andrea Santangelo alle 17,30 nella sala Isotta del teatro CorTe.

cs Coriano