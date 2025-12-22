Accoglienza di famiglie palestinesi, Csdl: atto di solidarietà concreta

Appresa la notizia che il Governo ha deciso di accogliere fino a 30 palestinesi in fuga dalla striscia di Gaza, la CSdL esprime il proprio apprezzamento. San Marino si è aggiunto recentemente agli altri 157 Paesi che hanno riconosciuto lo Stato di Palestina: il fatto che la decisione sia stata assunta all’unanimità da parte del Consiglio Grande e Generale ha fornito un ulteriore valore aggiunto ad un atto concreto verso la condanna della strage di civili perpetrata da oltre due anni da parte di Israele, e per la realizzazione dell’obiettivo “due popoli, due Stati”. L’accoglienza di profughi e rifugiati ha contraddistinto il nostro Paese nel corso dei secoli. Anche quando la popolazione era in miseria, sono state aperte le braccia a chi era in fuga dalle persecuzioni: si pensi ai centomila sfollati del circondario durante la seconda guerra mondiale. Il fatto che anche nel terzo millennio questa tradizione venga perpetuata ci rende di orgogliosi: dopo gli ucraini, diamo il benvenuto ai palestinesi. Questa è l’Antica Terra della Libertà che ci piace.

c.s. CSdL

