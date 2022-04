Accoglienza di profughi ucraini - Oratorio don Bosco San Marino

Da qualche tempo il nostro oratorio accoglie un gruppo di profughi ucraini – principalmente mamme con bambini piccoli, insieme ad alcuni ragazzi, circa cinquanta persone. Ogni mercoledì, attraverso alcuni volontari raggiungono l’oratorio da varie località della Repubblica dove sono ospitati e qui vivono un pomeriggio insieme: il tempo trascorre tra gioco, merenda, preghiera e conoscenza reciproca. L’oratorio permette loro di respirare un ambiente di casa, dove possono incontrarsi e vivere un clima sereno e disteso, e in questo momento è ciò di cui più hanno bisogno.

Mi auguro che questa esperienza possa continuare nel tempo e a noi è richiesto prima di tutto di aprire le porte; senza avere la preoccupazione di organizzare chissà quali attività…da cosa nasce cosa. Partiamo con l’esserci, nel metterci al loro fianco con discrezione, simpatia e facendo un po' di compagnia.

Per questo rinnovo il mio invito per aiutare questi nostri fratelli e sorelle. Loro sono qui e ci attendono, hanno bisogno di noi. All'ingresso dell'oratorio ci sta una scritta che recita: “L'oratorio è casa che accoglie, parrocchia che evangelizza, scuola che avvia alla vita, cortile per incontrarsi in allegria...”

Desideriamo, con l'aiuto e la grazia di Dio, mettere in pratica queste parole per tutti coloro che vengono e verranno nel nostro oratorio.

Per il futuro si potrebbero pensare attività, giochi, animazione, aiuto nella lingua italiana...ecc. Per ogni tipo disponibilità potete contattarmi o venire personalmente in oratorio.



3313814632 oratorio.sanmarino@salesiani.it

Vi ringrazio

Dio vi benedica

Don Daniele



