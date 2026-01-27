Accoglienza palestinesi, il Collettivo San Marino per la Palestina al voto unanime dell'Aula al decreto

Il Collettivo San Marino per la Palestina plaude l'unanimità dell'Aula Consiliare al decreto che prevede l'accoglienza di 30 palestinesi e spera che l'iter per poter effettivamente far arrivare queste persone sia celere. In questi giorni segnaliamo con enorme orgoglio come la popolazione sammarinese, la maggioranza di essa, ci stia contattando per offrirsi come volontari per l’accoglienza e l’integrazione delle famiglie di rifugiati palestinesi, per mettere a disposizione beni di prima necessità o semplicemente per confermare la propria vicinanza alle attività che il Collettivo porta avanti dal novembre 2023. Una vicinanza che rappresenta la risposta concreta e presente a chi in queste settimane è impegnato a lanciare invettive razziste e xenofobe su internet. Questa vicinanza, questo dare disponibilità del proprio tempo e dei propri mezzi, racconta una comunità che non rinuncia a rafforzare le fondamenta per una società più forte ed unita. Questa, insieme al voto unanime al Decreto, sono la testimonianza più sincera di quello che ci contraddistingue come comunità che conosce la sofferenza dell'emigrazione e che è sempre pronta ad accogliere e che si è distinta a livello internazionale per la capacità di coltivare e preservare il dialogo interreligioso. Il Collettivo sottolinea che non è una questione di essere "pro" o "contro" qualcuno, ma è una questione distintiva che da sempre ha contraddistinto il nostro Paese: lottare per i diritti umani, difendere i più deboli è una questione di umanità, che di questi tempi diventa un dovere civile, prima ancora che morale.

C.s. Collettivo San Marino per la Palestina

