Accordo d’interscambio di beni Italia – San Marino: il nuovo testo sul sito della Segreteria Finanze.

Si informano gli operatori economici e soggetti interessati che nel sito della Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio, al link http://www.finanze.sm/on-line/home/areetematiche/fatturazione-elettronica/articolo24015215.html, è in consultazione il testo sammarinese del nuovo Accordo d’interscambio di beni Italia – San Marino sottoscritto a Roma lo scorso 26 maggio 2021 con scambio di Lettere tra il Ministero delle Finanze italiano e la scrivente Segreteria di Stato, che troverà applicazione con l’emanazione di apposito Decreto Delegato. Il predetto Accordo modifica il precedente, risalente al lontano 1993 ed introduce la fatturazione elettronica nell’interscambio di beni con l’Italia. La Segreteria di Stato, con gli Uffici preposti, è impegnata nel prosieguo delle attività ed iter normativi, tecnici e procedurali per l’attuazione di questo importante progetto.

