Accordo di Associazione all’UE: traguardo raggiunto Giovedì 29 ottobre pubblico dibattito CSdL per celebrare la firma dell’Accordo e approfondirne gli effetti

Accordo di Associazione all’UE: traguardo raggiunto.

Un’ampia delegazione della CSdL ha partecipato alla iniziativa istituzionale organizzata al Kursaal in occasione di questa storica giornata per la Repubblica di San Marino, che dopo oltre undici anni di negoziati è arrivata alla firma a Bruxelles dell’accordo di Associazione con l’Unione Europea. Per celebrare questo evento di portata epocale e per approfondire i termini dell’Accordo, la CSdL ha convocato l’Assemblea Generale dei Delegati e Rappresentanti Sindacali per dare vita ad un dibattito aperto al pubblico nella mattinata di Giovedì 29 ottobre. L’inizio è fissato alle ore 9.00 presso la sala Montelupo di Domagnano; parteciperanno prestigiosi ospiti, con la possibilità di porre domande ai relatori. “Accordo di Associazione all’UE: traguardo raggiunto”, è il titolo generale del dibattito: in particolare si approfondiranno i temi legati alle “Opportunità ed eventuali rischi della libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali.” Il programma completo e i nomi dei relatori saranno comunicati nei prossimi giorni. La CSdL invita fin d’ora la cittadina a partecipare.



c.s. CSdL



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