Accordo di Associazione: AR sostiene la linea del Congresso di Stato

Alleanza Riformista sostiene la linea adottata dal Congresso di Stato e dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, nel complesso e delicato percorso di negoziazione dell’Accordo di Associazione con l’Unione Europea. San Marino ha sempre negoziato direttamente con la Commissione Europea, seguendo il principio di indivisibilità dell’acquis comunitario e attenendosi al percorso definito nei negoziati. Oggi, gli Stati membri hanno la facoltà di esprimere richieste di chiarimento e, tra queste, è emersa una serie di osservazioni da parte dell’Italia, in particolare sul protocollo relativo ai servizi finanziari. È fondamentale ribadire che il negoziato è in corso con Bruxelles e che la posizione dell’Italia rientra in un confronto istituzionale naturale in questa fase. Non esiste una contrapposizione tra San Marino e Roma, né una situazione di stallo nei rapporti bilaterali, come erroneamente interpretato da alcune dichiarazioni esterne. San Marino sta compiendo un passo storico: non cerca scorciatoie né trattamenti di favore, ma un’integrazione regolamentata e strutturata nel sistema europeo, con tutte le opportunità e le responsabilità che ne derivano. È un percorso impegnativo, che richiede lucidità, determinazione e senso di responsabilità. Auspichiamo che tutte le forze politiche seguano questo approccio, affinché l’interesse nazionale prevalga sulle divisioni e sulle strumentalizzazioni. Il Paese non può permettersi esitazioni né difese di rendite di posizione. Il futuro di San Marino si costruisce con scelte chiare, visione strategica e un confronto serio sui temi cruciali per la nostra economia e la nostra collocazione internazionale.

