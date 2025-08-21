Accordo di associazione con l'Ue, i giovani di Libera: "È una grande opportunità"

Per noi giovani l’Accordo di Associazione con l’Unione Europea non è solo un tema politico ma una scelta che riguarda direttamente il nostro futuro. Il dibattito nel Paese è acceso: c’è chi è favorevole, chi contrario, chi vorrebbe più informazioni. Noi crediamo che sia giusto che ognuno si formi un’opinione consapevole. Ma una cosa è chiara: guardando alle prospettive dei giovani, i benefici sono concreti e importanti. L’Accordo non prevede l’ingresso di San Marino nell’UE ma garantirà l’accesso al mercato unico europeo fondato sulle quattro libertà: circolazione di merci, servizi, capitali e persone. Ed è proprio la libera circolazione delle persone a rappresentare per noi giovani una grande opportunità: studiare, lavorare e spostarsi all’interno dell’Europa senza ostacoli burocratici. Oggi tutto questo è possibile solo con difficoltà e limitazioni; domani potrebbe diventare un diritto pieno e riconosciuto. Significa più possibilità di formazione, più esperienze professionali, più occasioni di crescita personale e collettiva. E soprattutto significa poter costruire un futuro senza sentirsi “diversi” o “antiquati”, ma al pari dei nostri coetanei europei. Cercare una maggiore coinvolgimento con l’Europa non vuol dire rinunciare alla nostra identità. Le radici, le tradizioni e le istituzioni sammarinesi restano solide. Vuol dire, piuttosto, aprire nuove porte al Paese e ai suoi cittadini, rafforzando il nostro legame con il mondo che ci circonda. Per questo crediamo che l’Europa non sia una minaccia, ma una grande opportunità: per crescere, per imparare e per portare San Marino nel futuro.

C.s. - Emily Lazzari - Presidente di Generazione Libera













