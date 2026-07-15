Accordo di associazione con l’Ue, Spinelli si congratula con Beccari: "Un risultato storico che unisce i nostri territori"

Accordo di associazione con l’Ue, Spinelli si congratula con Beccari: "Un risultato storico che unisce i nostri territori".

Il semaforo verde arrivato dal Coreper per l’accordo di associazione tra la Repubblica di San Marino e l’Unione europea segna un passaggio epocale. La senatrice Domenica Spinelli accoglie con entusiasmo l’adozione del documento, giunta dopo un cam- mino lungo dieci anni e superando le ultime, note resistenze diplomatiche. La parlamentare italiana ha voluto congratularsi pubblicamente con il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, riconoscendone la tenuta politica e la squisita diplomazia di- mostrata in una trattativa faticosa e logorante. In fondo, scommettere su un’integrazione strutturata significava guardare lontano — ben oltre i confini del Monte Titano — per edificare una macroregione ad alta sinergia economica. Chi conosce bene la Romagna sa quanto il de- stino dei due Stati sia, di fatto, indissolubile.

"Esprimo la mia più profonda soddisfazione per il via libera definitivo del Coreper all'intesa di associazione", commenta Spinelli. "Un cammino complesso, a tratti persino frenetico, che ha trovato nel Segretario di Stato Luca Beccari un interprete lucido, tenace e mai incline al disfat- tismo. Merito di un lavoro silenzioso, svolto con fermezza e compostezza istituzionale dalle autorità sammarinesi." Secondo la senatrice, la svolta europea apre una stagione di straordinario fervore per le im- prese e i cittadini di entrambe le realtà geopolitiche. "Non parliamo di un mero dato tecnico, bensì di una rivoluzione pragmatica", incalza. "San Marino si dota finalmente delle chiavi per accedere al mercato unico, mantenendo salda la propria specificità storica. Detto questo, il merito va ascritto a chi non ha mai smesso di crederci, nemmeno nei momenti di stallo. Com- plimenti davvero al Governo sammarinese per aver coronato un disegno tanto visionario.".



c.s. Senatrice Domenica Spinelli



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