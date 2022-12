”Accordo di associazione con l’Unione Europea. A che punto siamo”, la conversazione pubblica dell'Associazione Emma Rossi

Dopo un anno l’Associazione Emma Rossi torna a riflettere pubblicamente sul negoziato per l’accordo di associazione con l’U.E. nel corso di una Conversazione Pubblica che si terrà mercoledì 14 dicembre p.v. alle ore 21.00 presso la sala Joe Cassar, via XXVIII Luglio n. 48 (ex International) a Borgo Maggiore. Il tema proposto è il medesimo dello scorso anno: ”Accordo di associazione con l’Unione Europea. A che punto siamo.” e sarà l’occasione per ragionare sulla strada percorsa e su quali criticità permangano ancora prima della conclusione del negoziato, prevista entro la fine del 2023. La Conversazione vedrà la partecipazione del dott. Luca Beccari, Segretario di Stato per gli Affari Esteri, la Cooperazione Economica Internazionale e le Telecomunicazioni, del prof. Michele Chiaruzzi, Direttore del Centro di Ricerca per le Relazioni Internazionali dell’Università di San Marino e della dott.ssa Neni Rossini, Presidente dell’Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese. La Conversazione è aperta al pubblico fino ad esaurimento dei posti disponibili.

c.s. Associazione Emma Rossi

