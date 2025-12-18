Accordo di Associazione con l'Unione Europea verso la natura mista. Beccari incontra i gruppi consiliari

Accordo di Associazione con l'Unione Europea verso la natura mista. Beccari incontra i gruppi consiliari.

Nella giornata di oggi il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, ha aggiornato i gruppi consigliari di maggioranza e opposizione in merito agli sviluppi dei confronti con l’Unione Europea sul percorso di conclusione dell’iter di approvazione dell’Accordo di Associazione. Nel corso della riunione del Gruppo di lavoro EFTA del Consiglio dell’Unione europea, svoltasi il 16 dicembre, è emersa una posizione priva di opposizioni in merito alla nuova natura dell’Accordo di Associazione tra l’Unione europea, la Repubblica di San Marino e il Principato di Andorra, determinando un passaggio decisivo che apre la strada a una successiva e celere formalizzazione dell’Accordo. In particolare, i funzionari rappresentanti dei 27 Stati membri dell’Unione europea, riuniti nel Gruppo di lavoro sotto la guida della Presidenza danese, hanno discusso l’indicazione di procedere verso il riconoscimento della natura mista dell’Accordo. Tale orientamento consolida il progresso delle fasi finali dell’iter negoziale e contribuisce a creare le condizioni per i passaggi istituzionali successivi. Nel mese di gennaio, si prevedono ulteriori passaggi conclusivi a livello del Gruppo di lavoro EFTA, nel corso dei quali saranno definite le ultime parti di carattere marginale dell’Accordo, finalizzate ad adeguare il testo alla sua natura mista. In esito a tali lavori, sarà possibile procedere alla definizione della data e all’avvio delle procedure necessarie per la firma dell’Accordo e per la sua entrata in vigore provvisoria, in un quadro complessivamente costruttivo e orientato al completamento del processo.

C.s. - Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: