Accordo di associazione: incontro del Segretario di Stato per gli Affari Esteri con il commissario Maroš Šefčovič e il team negoziale

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, accompagnato da una delegazione diplomatica si è recato a Bruxelles per un incontro con il Commissario per il commercio e la sicurezza economica, Maroš Šefčovič, il team negoziale da lui presieduto e l'Ambasciatore dell’Unione europea accreditato a San Marino, Martin Selmayr. Al centro del colloquio lo stato dell'arte delle discussioni in seno al Consiglio dell’Unione europea, dove presumibilmente a gennaio gli Stati membri prenderanno una decisione sulla natura esclusiva o mista dell'Accordo di Associazione tra la Repubblica di San Marino e l’Ue. Al momento è in corso il secondo ciclo di revisione legale dei 25 allegati che compongono l'Accordo, nonché il lavoro di traduzione in tutte lingue ufficiali. Non appena verranno perfezionati tali ultimi adempimenti, sarà possibile individuare una data per procedere alla firma dell’Accordo di Associazione. “Auspichiamo – ha dichiarato il Segretario Beccari – che si possa procedere sotto la Presidenza polacca, che fra le altre cose, ha inserito la firma di questo Accordo tra le priorità del proprio mandato.” La nuova Commissione europea, da poco insediata, ha rassicurato alla Repubblica il pieno impegno a concludere il percorso in tempi celeri, confermando l’importanza di questa intesa anche per i nuovi organi dell’Unione europea scaturiti dalle recenti consultazioni elettorali.

