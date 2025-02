Accordo di Associazione: la lettera di Tajani smonta le false accuse contro il Governo

I Partiti di Maggioranza ribadiscono il pieno sostegno al percorso di integrazione europea che vede l'Italia come partner strategico e imprescindibile. La recente comunicazione del Ministro degli Esteri italiano e Vice Premier, Antonio Tajani, al Segretario di Stato agli Affari Esteri Luca Beccari, conferma la solidità di un rapporto bilaterale che si rafforza nel comune obiettivo di finalizzare l'Accordo di Associazione con l'Unione Europea. Come riferito dal Segretario di Stato Beccari, la nota di Tajani, conferma il pieno sostegno dell’Italia all’Accordo di Associazione, sottolinea l’eccellente stato delle relazioni bilaterali fra i due Stati ed evidenzia che i rilievi di natura tecnica formulati alla Commissione sono in corso di approfondimento e di risoluzione nell’interesse di tutte le parti coinvolte. Pertanto, appare evidente come le voci e le speculazioni secondo le quali l’Italia sarebbe contraria all’Accordo di Associazione siano del tutto infondate, come del resto sono infondate le teorie interne che ipotizzano un “veto” italiano al proseguimento del percorso dovuto alle criticità dei rapporti bilaterali o a “dossier critici”. La conferma che le interlocuzioni tecniche in corso con la Commissione Europea, volte a garantire il pieno accesso di San Marino ed Andorra al mercato comune, siano in fase di risoluzione, alimentano pertanto ottimismo sulla rapida conclusione dell'accordo. La Maggioranza sottolinea come il processo di integrazione europea rappresenti una scelta strategica per San Marino, un'opportunità per rafforzare la propria trasparenza e conformità agli standard europei. L'Accordo, infatti, favorirà una maggiore integrazione economica e normativa, eliminando le zone d'ombra per possibili pratiche distorsive e favorendo una collaborazione piena. Di fronte ai recenti sconclusionati attacchi mediatici e ai pessimisti di professione nostrani, ormai smentiti definitivamente dai fatti, la Maggioranza respinge nuovamente con forza le accuse di opacità o resistenze nel percorso di integrazione con l’UE. Le osservazioni tecniche sollevate, anche da interlocutori italiani, sono parte integrante di un dialogo costruttivo e trasparente, volto a garantire la massima chiarezza e condivisione. La Maggioranza ribadisce la propria fiducia nell’azione del Congresso di Stato e del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, impegnati a tutelare l'interesse del Paese e a contrastare ogni tentativo di destabilizzazione, sul quale poco altro si ritiene di dover aggiungere. La Maggioranza invita tutti gli attori politici, economici e sociali a sostenere il percorso di Associazione in questo momento cruciale, ribadendo la propria disponibilità al dialogo e al confronto costruttivo. San Marino, forte della sua storia e della sua identità, è pronta ad affrontare le sfide del futuro, consapevole di poter contare su un partner strategico come l'Italia e su un'Unione Europea aperta e inclusiva. La Maggioranza resta fermamente convinta che il confronto tecnico e l’impegno politico- istituzionale in corso, siano i pilastri fondamentali per il successo dell’Accordo di Associazione. Nel rispetto della trasparenza e della legalità, ogni attacco che in maniera strumentale o capziosa, tenta di stravolgere il quadro dei fatti, verrà prontamente rinviato al mittente, trovando nei Partiti di Maggioranza un muro insormontabile a tutela di San Marino e dei Sammarinesi.

cs PDCS, Libera, PSD, AR, Consigliere Indipendente Giovanna Cecchetti