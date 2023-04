Accordo di collaborazione fra la Scuola Superiore e l’Aeroclub San Marino

Questa mattina, presso la sede della Scuola Superiore di San Marino, è stato sottoscritto un Accordo di collaborazione fra la stessa Scuola Superiore e l’Aeroclub San Marino. L’Accordo, firmato dal Presidente dell’Aeroclub, Edgardo Casali, dal Direttore della Scuola di Volo, Massimiliano Bonatti e dal Preside della Scuola Superiore, Giacomo Esposito, prevede lo svolgimento di alcuni moduli didattici, per le classi del biennio dell’Istituto Tecnico Industriale, al fine di fornire le competenze necessarie al proseguimento degli studi negli Istituti Tecnici Aeronautici, o di acquisire future Licenze di volo da parte degli studenti. I moduli didattici previsti dall’Accordo, che avrà una durata triennale rinnovabile, dovranno favorire la conoscenza dei principi del volo e delle basi fondamentali dell’Aviazione Civile. “E’ significativo per me e per l’Aeroclub” - ha commentato il Presidente Casali - “che questo Accordo sia stato sottoscritto proprio il 19 aprile, data che, per San Marino, coincide con la Giornata Nazionale del Volo, voluta dal nostro Governo. Considero questo un passo importante per la sensibilizzazione dei giovani verso quelle prospettive professionali, ma anche appassionanti, che il mondo del volo può offrire, nell’ottica di un sempre maggiore sviluppo di questo vitale comparto nella nostra Repubblica.”

