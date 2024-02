Accordo Fontanot- Dichiarazione Sindaco di Coriano, Gianluca Ugolini

Accordo Fontanot- Dichiarazione Sindaco di Coriano, Gianluca Ugolini.

La concertazione con tutti gli enti coinvolti per scongiurare i licenziamenti dei lavoratori della Fontanot ha avuto l’esito sperato. L’ultimo incontro avuto a Bologna in Regione il 14 febbraio è stato decisivo e di questo sono particolarmente soddisfatto. Un impegno collettivo che ha portato ad un grande risultato. L’Amministrazione comunale ha seguito da subito il caso Fontanot , finalmente per i dipendenti dell’azienda corianese e per i loro famigliari è arrivata la notizia per cui hanno lottato da mesi.

cs Gianluca Ugolini

