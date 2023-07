Accordo ISS e Sindacati sul servizio portineria dell’Ospedale di Stato

Dal 1° settembre entrerà in vigore il nuovo accordo sindacale sui turni e orari del personale addetto alla portineria dell’Ospedale di Stato. L’intesa, siglata il 16 giugno scorso tra l’Istituto per la Sicurezza Sociale e le federazioni del pubblico impiego di Csdl, Cdls e Usl, prevede che il nuovo orario sia strutturato su due turni (mattina e pomeriggio), in quanto la copertura del turno notturno è affidata al servizio di vigilanza privata, la portineria della struttura ospedaliera è aperta 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, per le numerose attività di competenza. L’accordo raggiunto oltre a definire un nuovo orario di lavoro per il servizio di portineria, prevede anche che in sede di definizione del nuovo Atto Organizzativo e del Fabbisogno ISS, si valuti di concerto con le Organizzazioni Sindacali anche il reinserimento del turno notturno e uno specifico profilo di ruolo per il personale.

