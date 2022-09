Si porta a conoscenza dell’utenza che in data 1 settembre scorso è entrato in vigore l’Accordo mediante scambio di note tra l’Italia e San Marino per la conversione delle patenti di guida che aggiorna il precedente datato 5 maggio 2005. Dalla medesima data l’Italia ha ripreso la conversione delle patenti sammarinesi in patenti italiane sospesa in attesa del su indicato aggiornamento. Si rende noto che saranno convertite le patenti, le cui domande di conversione sono state regolarmente presentate prima del 1 settembre 2022, anche nel caso le stesse siano nel frattempo scadute di validità. Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all’UFFICIO REGISTRO AUTOMEZZI e TRASPORTI in via delle Carrare, 42 Murata, tel. 0549 887100.

c.s. Uff. Registro Automezzi e Trasporti