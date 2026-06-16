Accordo per i conducenti: Risultati concreti per tutti

La firma dell’accordo di secondo livello per i conducenti del servizio di trasporto pubblico ATI e dell’Officina Meccanica AASS rappresenta un risultato importante che chiude una vertenza aperta da oltre cinque anni e restituisce certezze, riconoscimento professionale e nuove prospettive a una categoria fondamentale per il funzionamento del Paese. Si tratta di un accordo atteso da tempo, raggiunto attraverso un confronto serio e responsabile tra istituzioni, azienda e organizzazioni sindacali, che hanno saputo costruire una soluzione equilibrata mettendo al centro sia la tutela dei lavoratori sia il miglioramento di un servizio strategico per la Repubblica. Particolarmente significativo è il lavoro svolto dal Segretario di Stato per il Lavoro Alessandro Bevitori, che ha accompagnato con determinazione e spirito costruttivo un percorso complesso, contribuendo in maniera decisiva al raggiungimento di un’intesa condivisa e sostenibile. Dietro ogni servizio di trasporto pubblico efficiente vi sono professionalità che ogni giorno garantiscono sicurezza, affidabilità e continuità ai cittadini, agli studenti e ai lavoratori. L’accordo riconosce finalmente il valore di queste figure, valorizzandone competenze, responsabilità e impegno quotidiano. Il risultato raggiunto dimostra che innovazione organizzativa, efficienza dei servizi pubblici e tutela del lavoro non sono obiettivi alternativi, ma possono e devono procedere insieme. Investire sulle persone significa rafforzare la qualità dei servizi, migliorare la capacità dello Stato di rispondere ai bisogni della collettività e costruire fiducia nelle istituzioni. In una fase in cui il Paese è chiamato a sviluppare una mobilità sempre più moderna, sostenibile ed efficiente, questo accordo rappresenta anche un tassello importante di una visione più ampia, fondata sulla valorizzazione del capitale umano, sul dialogo sociale e sulla capacità di trasformare problemi irrisolti in opportunità di crescita per San Marino. Libera continuerà a sostenere politiche che mettano al centro il lavoro, la qualità dei servizi pubblici e la valorizzazione delle persone, nella convinzione che siano questi gli strumenti più efficaci per costruire uno sviluppo duraturo e inclusivo per il Paese.

C.s. - Libera – San Marino







