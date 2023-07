Accordo politico siglato tra Noi Sammarinesi, Movimento Ideali Socialisti e la componente socialista riformista

Con il presente accordo il Movimento “Noi Sammarinesi”, il “Movimento Ideali Socialisti” e la componente socialista riformista rappresentata dai Consiglieri Alessandro Mancini e Giacomo Simoncini, intendono dare attuazione e realizzazione del partito unico, denominato “Alleanza Riformista”. L’obiettivo, condiviso unanimemente dalle tre componenti, coincide con la creazione del partito unico dei liberaldemocratici e dei riformisti. Un partito di chiara ispirazione moderata e riformista aperto a tutte le forze e le energie civiche che si riconoscano nei valori tradizionali della Repubblica di San Marino. Le tre componenti politiche hanno definito concordemente le seguenti regole propedeutiche alla celebrazione dell’Assemblea Costituente: A) Il Gruppo incaricato nella predisposizione del materiale discussione in occasione dell’Assemblea Costituente, terminerà i propri lavori entro il 2 settembre p. v. . Il predetto Gruppo di produrrà i seguenti materiali: Proposta di Statuto del Partito Tesine programmatiche Manifesto Costitutivo del Partito Simbolo del Partito B) Saranno convocate le Assemblee, da parte delle tre componenti, nella settimana dal 4 al 22 settembre, per discutere del materiale elaborato dal Gruppo di lavoro e, conseguentemente, prevedere la nomina dei rispettivi delegati; C) Le tre componenti – in termini paritari – prevederanno la nomina di un numero di delegati . È, inoltre, prevista la possibilità di individuare altri delegati individuando anche figure o gruppi esterni alle tre componenti sottoscrittrici del presente accordo; D) È stabilita, nella giornata di Sabato 21 ottobre p.v. la celebrazione dell’Assemblea Costituente del partito politico “Alleanza Rifomista” (c/o Podere Lesignano – Serravalle RSM).

Cs - Noi Sammarinesi (N.S.) Movimento Ideali Socialisti (M.I.S.) Componente Socialista Riformista

