Accordo quadro di collaborazione culturale fra Segreteria di Stato per la Cultura e Federazione Balestrieri Sammarinesi Prevista la valorizzazione della tradizione della balestra sammarinese e del Museo dei Balestrieri

Accordo quadro di collaborazione culturale fra Segreteria di Stato per la Cultura e Federazione Balestrieri Sammarinesi.

Il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura Andrea Belluzzi ha siglato oggi con il Presidente della Federazione Sammarinese Balestrieri Stefano Ugolini l’accordo quadro di collaborazione culturale e scientifica tra la Segreteria di Stato per la Cultura e la Federazione Balestrieri Sammarinesi. L’accordo, triennale, riconosce il ruolo storico evocativo della Federazione Sammarinese Balestrieri che rappresenta nel mondo l’immagine delle antiche tradizioni sammarinesi che trovano il loro fondamento negli Statuti e intende instaurare una collaborazione organica e continuativa in materia culturale attraverso iniziative, di carattere divulgativo, espositivo ed editoriale per la crescita culturale del nostro Paese attraverso la valorizzazione della storia dei balestrieri sammarinesi. L’accordo prevede la valorizzazione e messa a sistema del circuito museale e culturale del Museo dei Balestrieri, la realizzazione di mostre temporanee, pubblicazioni e ricerche e di iniziative volte alla tutela del patrimonio bibliografico sammarinese, finalizzate alla conservazione. Prevista la collaborazione con altri enti pubblici e privati volte a valorizzare la storia sammarinese e la collaborazione con le agenzie educative del territorio per la divulgazione della storia della balestra sammarinese oltre alla promozione di attività di sostegno e supporto per il coinvolgimento delle giovani generazioni nelle attività ed iniziative della Federazione Balestrieri Sammarinesi.

cs Segreteria Cultura

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: