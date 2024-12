Accordo tra Cherry Bank, Gruppo Montanari Salute e Casa di Cura Montanari per favorire l’accesso a prestazioni sanitarie nella provincia di Rimini

Cherry Bank, banca specializzata nei segmenti retail, corporate e wealth management nonché attiva negli NPL, nelle special situations e nei crediti fiscali, e il Gruppo Montanari Salute, assieme alla Casa di Cura Montanari di Morciano di Romagna, uniscono le forze per offrire alla comunità locale un contributo concreto a tutela della salute e del benessere fisico e mentale. Una partnership che rappresenta un esempio di come due settori, apparentemente distanti, possano collaborare per rispondere ai bisogni del territorio e delle persone che lo vivono. L’iniziativa si rivolge in particolare ai già clienti e ai nuovi clienti di Cherry Bank che entro il 30 giugno 2025 accrediteranno per la prima volta la propria pensione sul conto corrente dell’istituto bancario. A loro verrà offerto un voucher del valore di 120 euro, utilizzabile per accedere a prestazioni sanitarie nelle strutture del Gruppo Montanari Salute e presso la Casa di Cura Montanari. “Siamo orgogliosi di collaborare con il Gruppo Montanari Salute e la Casa di Cura Montanari, realtà che condividono i nostri stessi valori di attenzione alla persona e vicinanza al territorio”, ha sottolineato Maddalena Ganz, Responsabile Marketing e Comunicazione di Cherry Bank. “Questa partnership rappresenta un passo importante per offrire, non solo vantaggi a livello finanziario, ma anche un supporto reale al loro benessere fisico. Siamo certi che questa iniziativa avrà un impatto positivo nella vita delle persone e contribuirà a rafforzare il tessuto della comunità locale, valorizzandone il senso di solidarietà e cura reciproca.” L’accordo, siglato il 27 novembre 2024, si inserisce nel più ampio percorso di Cherry Bank per affermarsi come punto di riferimento per il benessere della comunità. Una Banca che si distingue per solidità ed efficienza finanziaria, ma anche per la capacità di rispondere alle esigenze più ampie dei propri clienti. Dal canto suo, il Gruppo Montanari Salute e la Casa di Cura Montanari confermano la propria vocazione a offrire servizi sanitari di alta qualità, costruendo un rapporto di fiducia con i pazienti e mettendo al centro le persone. “La tutela della salute di tutti i cittadini è da sempre la nostra priorità”, ha dichiarato il dott. Luca Montanari del Gruppo Montanari Salute e della Casa di Cura Montanari. “È un piacere aderire a qualsivoglia iniziativa che permetta di agevolare la prevenzione e la cura, e siamo lieti di poterla accogliere dando disponibilità in tutte le nostre sedi: a partire dalla Casa di Cura Montanari e la sua prima succursale di Rimini, Magnetica, il Centro Diagnostico in cui è possibile eseguire risonanze magnetiche in tempi brevissimi, fino a tutte le sedi del Gruppo Montanari Salute. Dal Poliambulatorio Santarcangelo, più a nord, passando per quelle di Rimini: il Poliambulatorio Valturio, il Centro Mammografico Sant’Agata e la Clinica Medica Estetica Lilium, seguendo poi a Riccione con il Centro Medico Riabilitativo Exis e la succursale Exis Mille, fino al Poliambulatorio Medicina 2000 che nel prossimo anno vedrà un importante ampliamento con la nuova sede in via al Mare n° 585, sempre a San Giovanni in Marignano. La massima disponibilità, quindi, per la tutela della nostra cittadinanza”. Un modello di collaborazione virtuosa, una alleanza che dimostra come il settore bancario e quello sanitario possano collaborare per il bene della comunità, offrendo un esempio tangibile di attenzione alle persone. Un approccio che non si limita a rispondere alle sfide del presente, ma punta a costruire un futuro più equo e sostenibile per tutti.

Cs nuova comunicazione