Accordo tra ZTE e CNIT per la gestione del laboratorio di cyber sicurezza.

ZTE Italia Group e CNIT (Consorzio Nazionale interuniversitario per le Telecomunicazioni - www.cnit.it ) hanno siglato a Roma una accordo per finalizzare l’avvio di una partnership legata al Laboratorio di Cyber Sicurezza, recentemente inaugurato dalla multinaziomnale cinese presso la sede di via Laurentina.

Nello specifico le parti si parti si impegnano a collaborare nel campo della Cyber Security per lo svolgimento di attività di supporto all’identificazione e definizione di metodologie di test, e supervisione delle relative attività.

In particolare la collaborazione avrà ad oggetto la costituzione, organizzazione e gestione operativa di un Indipendente Comitato Tecnico di Esperti nel settore della Cyber Security, preposto alla supervisione delle attività tecnico-sperimentali per l’analisi e la verifica dei requisiti di sicurezza cibernetica su apparati, hardware/software, sistemi e piattaforme digitali.

Il team sarà guidato da un Supervisore Tecnico, individuato dal CNIT fra vari specialisti di provata competenza nei settori della Cyber Security,

“Con questo accordo – ha dichiarato Hu Kun, Ceo di Zte Italia e Presidente Zte per l’Europa occidentale – vogliamo compiere un ulteriore passo di trasparenza, affidando al Consorzio Universitario la supervisione delle attività del nostro Lab. Consideriamo imprescindibile offrire a tutti gli stakeholder il nostro concreto e fattivo coinvolgimento nel rispettare tutte le leggi e le direttive europee su un tema così delicato. Per questa ragione – sottolinea Hu Kun – abbiamo deciso di affidare al CNIT la supervisione delle attività all’interno del nostro Cyber Lab. Per noi di Zte affidabilità, serietà a trasparenza sono elementi imprescindibili”.

Informazioni su ZTE

ZTE è un fornitore di sistemi avanzati di telecomunicazioni, dispositivi mobili e soluzioni tecnologiche aziendali per consumatori, vettori, aziende e clienti del settore pubblico. Come parte della sua strategia aziendale, ZTE si impegna a fornire ai clienti innovazioni integrate end-to-end per offrire eccellenza e valore nei settori delle telecomunicazioni, delle tecnologie e dell'informazione. Quotata nelle borse di Hong Kong e Shenzhen (codice azionario H: 0763.HK / codice azionario A: 000063.SZ), ZTE vende i suoi prodotti e servizi in più di 160 paesi.

Ad oggi, ZTE ha ottenuto 25 contratti commerciali 5G nei principali mercati come Europa, Asia Pacifico, MEA (Medio Oriente e Africa), ecc. ZTE dedica il 10% del suo fatturato annuo alla ricerca e sviluppo e ricopre ruoli di leadership in organizzazioni internazionali per la costituzione di standard normativi.

Informazioni sul CNIT

Il CNIT è un ente non-profit fondato nel 1995 e riconosciuto dal MIUR, che svolge attività di ricerca, innovazione e formazione avanzata nell’ampio settore dell’ICT. Esso consorzia 37 università pubbliche, a cui si aggiungono 8 unità di ricerca presso il CNR, per un totale di 43 unità di ricerca. Il CNIT dispone anche di cinque propri Laboratori Nazionali: “Comunicazioni Multimediali”, a Napoli; “Radar e Sistemi di Sorveglianza”, a Pisa; “Reti e Tecnologie Fotoniche”, a Pisa; “Reti Intelligenti e Sicure”, a Genova; Fibre Ottiche Avanzate, a L’Aquila, Comunicazioni Wireless, a Bologna/Cesena/Ferrara.

Al CNIT afferiscono oltre 1300 professori e ricercatori appartenenti alle università consorziate e in esso operano come dipendenti più di 100 ricercatori e tecnici. Il CNIT ha partecipato a centinaia di progetti di ricerca nazionali ed internazionali. Nel programma europeo H2020 il CNIT ha ottenuto 48 progetti e ne coordina 11. L’attività di trasferimento dell’innovazione generata dal sistema universitario verso le aziende è una missione prioritaria del CNIT. Il CNIT lavora per facilitare la cooperazione tra le università consorziate e per promuovere collaborazioni tra le stesse università ed altri enti di ricerca ed industrie nazionali ed estere, con particolare attenzione alla definizione, alla promozione e alla realizzazione di progetti innovativi e di rilevanti dimensioni. Il CNIT è attivo in molti aspetti legati al 5G: i) partecipa a e coordina diversi progetti EU H2020 su 5G; quattro di questi progetti si sono classificati al primo posto nelle rispettive graduatorie; ii) è stato membro eletto della 5GPPP (https://5g-ppp.eu/), una iniziativa che unisce la Commissione Europea e il settore dell’ICT in Europa per finanziare con 1,4 miliardi di € la nuova generazione di reti e servizi di telecomunicazioni; iii) partecipa alla sperimentazione MISE 5G nell’area metropolitana di Milano; iv) partecipa a progetti EU H2020 sulle applicazioni di 5G, tra cui veicoli autonomi e sistemi intelligenti di trasporto.

