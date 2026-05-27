Accordo UE: a Roma Beccari incontra i Rappresentanti Permanenti dei 27 Stati membri dell’Unione Europea

Si è svolto oggi a Roma, presso la sede dell’Ambasciata dell’Unione Europea accreditata presso la Repubblica di San Marino, la Santa Sede, il Sovrano Militare Ordine di Malta e la FAO, un incontro dedicato all’Accordo di Associazione tra l’Unione Europea e la Repubblica di San Marino, organizzato dall’Ambasciatore dell’Unione Europea Martin Selmayr. L’iniziativa - cui ha preso parte il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari - ha visto la partecipazione dei Rappresentanti Permanenti dei 27 Stati membri dell’Unione Europea e ha rappresentato un’importante occasione di approfondimento e confronto sul percorso negoziale e sulle prospettive dell’Accordo di Associazione. Nel corso della prima parte dell’incontro sono stati illustrati gli elementi conoscitivi fondamentali dell’Accordo e il suo funzionamento, con particolare attenzione agli aspetti istituzionali, economici e normativi connessi al processo di integrazione europea della Repubblica di San Marino. Successivamente è stata approfondita la visione sammarinese dell’Accordo di Associazione quale strumento strategico per lo sviluppo del Paese, per il rafforzamento della sua competitività e per una maggiore integrazione con l’Unione Europea, nel rispetto delle peculiarità del sistema sammarinese. L’incontro ha inoltre consentito di ripercorrere le principali tappe del negoziato e di riflettere, alla luce delle sfide che l’Europa e i Paesi membri stanno affrontando, sull’importanza crescente dell’Accordo anche nel quadro delle relazioni con i Paesi di prossimità per San Marino. Nel corso del successivo scambio di vedute, diversi Stati membri intervenuti hanno espresso apprezzamento per il percorso intrapreso dalla Repubblica di San Marino, confermando il proprio sostegno alla conclusione del negoziato e alla firma dell’Accordo in tempi rapidi. È stato inoltre sottolineato il significativo lavoro svolto dalla Commissione Europea e dalla Presidenza cipriota del Consiglio dell’Unione Europea nella gestione del dossier, con l’auspicio condiviso che possano essere presto raggiunti risultati soddisfacenti per tutte le parti coinvolte.

‘L’Accordo di Associazione rappresenta per la Repubblica di San Marino una scelta strategica di integrazione europea, costruita nel pieno rispetto delle peculiarità del nostro Paese e orientata a rafforzarne le opportunità di sviluppo, competitività e cooperazione. San Marino si sente parte della famiglia europea, ne condivide i valori fondamentali e affronta le stesse grandi sfide che oggi interessano tutti gli Stati del continente, dalla sicurezza alla transizione tecnologica ed economica’ – ha dichiarato il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari. ‘Il percorso negoziale compiuto in questi anni ha consentito alla Repubblica di avvicinarsi ulteriormente agli standard europei in numerosi settori strategici. Non partiamo da zero: il Paese ha già realizzato importanti interventi di adeguamento normativo e sta lavorando concretamente per prepararsi all’attuazione dell’Accordo. In questa fase finale del percorso è fondamentale continuare a consolidare un clima di fiducia e collaborazione reciproca’, ha concluso il Segretario Beccari.

C.s. - Segretario di Stato per gli Affari Esteri







