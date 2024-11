Accordo Ue, Abs: oggi il terzo modulo di approfondimento su obiettivi e sfide dell’integrazione

Si è svolto oggi il terzo modulo del percorso formativo dedicato all’approfondimento dell’Accordo di Associazione all’Unione Europea, organizzato da ABS con il patrocinio della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e della Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio ed il prezioso apporto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino. Il modulo odierno è stato incentrato sugli obiettivi e sulle sfide dell’integrazione così come emergenti dal Protocollo per i Servizi Finanziari incluso nell’Accordo di Associazione, con focus sulla convergenza normativa e sulla competitività, sugli impatti attesi sull’attività di supervisione del sistema bancario e sulle prospettive di adeguamento e partecipazione al mercato unico nel settore dei servizi di investimento ed ha visto l’intervento, in qualità di relatori, del Dott. Andrea Vivoli, Direttore Generale BCSM del Dott. Giuliano Battistini, Responsabile del Servizio Relazioni Internazionali BCSM, e del Dott. Luca Chiaruzzi, Responsabile Ufficio Studi BCSM. Esauriti gli approfondimenti tecnico-giuridici, l’iniziativa formativa si concluderà sabato 25 gennaio 2025 con la Tavola Rotonda “Unione Europea: visione, strategia e azione”, aperta all’intera Comunità sammarinese e ad ospiti di rilevanza internazionale, per ragionare, insieme e in chiave strategica, del percorso di integrazione all’UE del sistema bancario e finanziario sammarinese.

C.s. Abs