Accordo UE, "cresce il malcontento sui social per la mancata consultazione popolare"

Accordo UE, "cresce il malcontento sui social per la mancata consultazione popolare".

Ieri il COREPER ha dato il via libera all'Accordo di Associazione tra San Marino e Unione Europea. Una tappa storica, ci dicono. Ma lo è davvero? Ma una domanda resta senza risposta, ed è quella che i cittadini si stanno facendo da ore sui social, perché su una scelta di questa portata, la parola non è mai passata al popolo? Non ci interessa fare il tifo per una parte politica. Il nostro compito, come gruppo civico, è accendere un riflettore su ciò che accade nelle istituzioni, perché ogni sammarinese possa farsi un'idea propria, con i fatti alla mano. E i fatti sono questi. L'Accordo comporterà l'adozione di un corpo massiccio di normativa europea, con ricadute dirette sull'economia, sulle leggi e sulla vita quotidiana di ogni cittadino, per decenni. Una decisione di questo peso — che tocca la sovranità e il futuro della Repubblica — non può essere chiusa in un'aula consiliare. Deve passare dal voto popolare. Ad oggi, DOMANI – Motus Liberi è l'unico gruppo consiliare, anche tra le opposizioni, ad aver chiesto in modo costante e reiterato un referendum su questo tema. Lo scorso 8 luglio DML ha depositato un Progetto di Legge Qualificata per rendere obbligatorio il referendum confermativo su ogni accordo internazionale che ceda competenze sovrane della Repubblica — una proposta normativa concreta. Le altre forze politiche hanno le loro ragioni, che rispettiamo e non giudichiamo nel merito. Ci limitiamo a metterle a confronto con i fatti, perché la cittadinanza ne tenga conto. Il nostro sguardo va oltre l'oggi. Quando si tornerà al voto — tra mesi o tra anni, non importa — chiediamo ai sammarinesi di ricordarsi di questo momento. Di ricordarsi che, davanti a una scelta che riguardava il futuro di tutti, c'è stata una forza politica che ha chiesto, con atti concreti, che fosse il popolo a decidere. E altre che non lo hanno fatto. La democraticità delle scelte che riguardano l'intera Repubblica è , a nostro avviso, il metro con cui ogni cittadino dovrebbe misurare chi lo rappresenta davvero.

C.s. - Comunità e Territorio San Marino - Presidente Emiliano Pazzaglia

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