Accordo Ue: dalle parole ai fatti. Domani - Motus Liberi presenta il piano per preparare San Marino al futuro

DOMANI - Motus Liberi ha depositato un Ordine del Giorno con cui chiede che il percorso di integrazione europea venga accompagnato da ciò che oggi continua a mancare: una visione strategica per il futuro della Repubblica. L'Accordo di Associazione non può essere affrontato come un semplice esercizio burocratico di recepimento delle normative europee. È una scelta destinata a incidere profondamente sul sistema economico, produttivo e istituzionale del Paese e, proprio per questo, deve poggiare su un progetto chiaro, condiviso e di lungo periodo. Con il nostro Ordine del Giorno chiediamo che maggioranza e opposizione costruiscano insieme un Piano Strategico di Sviluppo della Repubblica, che successivamente debba essere integrato attraverso il confronto con categorie economiche, sindacati, ordini professionali, Università e tutti i soggetti interessati. Contestualmente chiediamo uno studio serio sugli impatti economici dell'Accordo, sui costi di attuazione, sulle opportunità e sui rischi per il sistema Paese, oltre al pieno coinvolgimento della cittadinanza su una scelta così rilevante. Nel comma comunicazioni abbiamo ascoltato plurimi esponenti della maggioranza affermare pubblicamente che servono strategia, programmazione e coinvolgimento. Bene: adesso è arrivato il momento di trasformare quelle dichiarazioni in atti concreti. Ci aspettiamo quindi che tutte le forze politiche che hanno sostenuto questi principi dimostrino coerenza votando a favore della nostra proposta. Perché sulle grandi scelte per il futuro di San Marino non bastano gli slogan: servono responsabilità, visione e coraggio.

C.s. DOMANI - Motus Liberi









