Accordo UE: la Repubblica a un passo dalla storia

Domani, giovedì 20 novembre, alle ore 21:00, il Centro Congressi Kursaal in Città ospiterà un incontro pubblico interamente dedicato all'analisi dell'Accordo di Associazione con l'Unione Europea. L’appuntamento rappresenta una imperdibile occasione di approfondimento istituzionale e di totale trasparenza. L’iniziativa, fortemente voluta dal Congresso di Stato, ha l'obiettivo di illuminare gli aspetti più rilevanti del dossier che traccerà il futuro assetto normativo e le prospettive di sviluppo del Paese. L'impegno del Governo è volto a garantire la massima consapevolezza in un momento di ridefinizione strategica. Al centro del dibattito, intitolato emblematicamente “San Marino e l'Europa: lo snodo decisivo”, verranno sviscerate le questioni fondamentali poste dalla stessa Cittadinanza, con il contributo indispensabile di Sindacati e Categorie. Si forniranno chiarimenti definitivi sulle implicazioni concrete del trattato, affrontando in modo analitico temi cruciali quali il mantenimento della sovranità nazionale, l'accesso senza restrizioni al Mercato Unico, e l’equilibrio tra costi di adeguamento e le nuove, immense opportunità che si apriranno per il Paese. Il dibattito rappresenta una tappa essenziale per affrontare la nuova fase di integrazione con una visione unitaria e condivisa, elevando il confronto oltre le dinamiche di parte. Il Governo rinnova l’invito a tutti i Sammarinesi. La partecipazione popolare a questo confronto aperto e senza filtri, che precede uno dei passi più importanti della storia recente, è l'elemento imprescindibile per garantire che la Repubblica intraprenda la sua prossima traiettoria con la più solida base di consenso e la massima cognizione di causa.



c.s. Congresso di Stato









