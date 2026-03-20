Accordo UE–San Marino, Falcone (FI-PPE) incontra il Segretario Beccari

Accordo UE–San Marino, Falcone (FI-PPE) incontra il Segretario Beccari.

«L’incontro con il Segretario di Stato Luca Beccari è stato proficuo e costruttivo. Prosegue un dialogo serio e concreto finalizzato a dare ulteriore slancio al percorso verso la ratifica dell’Accordo di associazione tra l’Unione europea e la Repubblica di San Marino», dichiara Marco Falcone, vice capo delegazione di Forza Italia nel Gruppo PPE al Parlamento Europeo, a margine della visita di oggi nella Repubblica del Titano. L’eurodeputato, relatore del Parere sull’Accordo in Commissione Politiche monetarie, è stato ricevuto dal Segretario Beccari a Palazzo Begni. «Si tratta di un passaggio significativo e anche simbolico nel percorso di integrazione europea: rafforziamo i legami con Paesi che condividono valori, regole e visione, consolidando al tempo stesso la solidità e l’apertura del mercato unico», conclude.

Comunicato stampa

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