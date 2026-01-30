Accordo UE, Valentina Pelliccioni (Comitato Pro San Marino): "Vogliamo chiarezza e rispetto unisciti a noi senza paura e dimostriamo di essere tanti!"

Negli ultimi mesi si sta diffondendo nella popolazione un crescente senso di incertezza e di disorientamento rispetto a scelte di grande rilievo per il futuro della Repubblica di San Marino. L’Accordo di Associazione con l’Unione Europea rappresenta un passaggio strategico di portata storica, ma non risulta essere stato accompagnato da una spiegazione chiara, sistematica e accessibile, tale da consentire alla popolazione di comprenderne realmente le conseguenze sul lavoro, sulle imprese, sui servizi e sugli spazi di autonomia decisionale dello Stato. Parlare per principi generali non basta quando si tratta di un atto che condizionerà intere generazioni. In questo contesto, nasce un comitato civico che non nasce “contro” qualcuno, né intende alimentare contrapposizioni verso alcun popolo o comunità, non c’è e non ci deve essere ostilità. Il comitato nasce “per” San Marino, per tutelare le peculiarità della nostra Repubblica, per difendere equilibrio sociale, sicurezza, sostenibilità e qualità della vita, e per chiedere che ogni scelta venga spiegata con trasparenza, numeri, criteri e responsabilità chiare. È dovere primario dello Stato garantire che la propria popolazione, nel suo complesso, sia tutelata nelle condizioni di vita fondamentali. Famiglie, cittadini singoli e nuclei con minori devono poter contare su politiche sociali concrete, stabili e realmente efficaci. Ed è per questo, che invitiamo anche tu, proprio tu che stai leggendo, se ti senti in qualche modo coinvolto dalla nostra guida che è il bene della nostra amata terra. Unisciti a noi e lotta con noi. Insieme saremo la maggioranza.

c.s.

Valentina Pelliccioni

DIRETTIVO COMITATO PRO SAN MARINO









