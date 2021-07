Accorpamento temporaneo dell’Ambulatorio di Acquaviva al Centro per la Salute di Borgo

Accorpamento temporaneo dell’Ambulatorio di Acquaviva al Centro per la Salute di Borgo.

Il Comitato Esecutivo dell’Istituto per la Sicurezza Sociale intende comunicare che a seguito delle difficoltà dovute all’emergenza sanitaria e a una serie di congedi e pensionamenti tra il personale medico della Medicina Generale, l’attività dell’ambulatorio di Acquaviva è stata temporaneamente concentrata e accorpata al Centro per la Salute di Borgo Maggiore. Tale decisione non è in alcun modo attribuibile a motivi legati alle sospensione di personale medico non vaccinato contro il Covid-19, in quanto tutto il personale medico del Centro per la Salute di Borgo Maggiore e dell’ambulatorio di Acquaviva risulta vaccinato. Il CE ISS si scusa con gli assistiti per i disagi che potrebbero derivare da questa situazione, assicurando il massimo impegno per risolverla nel più breve tempo possibile.

C.s. ISS

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: