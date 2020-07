ACE Jazz Festival, il sostegno dei privati per uno degli eventi clou dell'estate. Pedini Amati: "Grazie di cuore"

Questa mattina, prima della conferenza stampa di presentazione dell'ACE San Marino Jazz Festival, il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati e il Direttore dell'Ufficio Turismo Nicoletta Corbelli hanno incontrato i rappresentanti di Dpiù, TitanCoop, Conad San Marino, La Sociale e C'é Supermercati COAL per siglare cinque accordi di sponsorizzazione a sostegno del prestigioso evento. Per il Segretario di Stato è stata l'occasione per ribadire l'importanza della sinergia pubblico/privato negli eventi a sostegno del turismo sammarinese. Federico Pedini Amati (Segretario di Stato per il Turismo): "Devo ringraziare di cuore Dpiù, TitanCoop, Conad San Marino, La Sociale e C'é Supermercati COAL, cinque importantissime aziende sammarinesi nel settore della grande distribuzione che hanno raccolto l'invito della Segreteria a sostenere questo prestigioso appuntamento estivo dedicato alla musica jazz. Li abbiamo cercati e non si sono tirati indietro spingendoci a gettarci a capofitto nell'organizzazione di un nuovo festival che San Marino inseguiva da anni. Se lo sforzo organizzativo di Segreteria e Ufficio Turismo vengono affiancati dall'impegno economico di realtà come queste, allora possiamo davvero portare nel nostro paese eventi di altissimo livello. Grazie ancora".