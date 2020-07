Ace Jazz Festival San Marino programma 25 luglio: concerti a bassa intensità

La session musicale “A bassa densità” di Ace Jazz festival San Marino propone, ogni sabato a partire dal 18 luglio fino al 22 agosto, due concerti al tramonto, simultanei da ripetersi in 2 set, in cui il pubblico si sposta fra centro storico e siti d’interesse storico/naturalistico, con coinvolgimento di musicisti del territorio sammarinese, da sempre fiore all’occhiello dello Stato, alternati a giovani talenti del jazz nazionale italiano. I concerti sono gratuiti. Le due formazioni che si esibiranno sabato 25 luglio saranno: - Choro de Rua Il progetto nasce, nel 2012, dal desiderio di diffondere con entusiasmo e determinazione lo Choro (si pronuncia “scióro”), per offrire a chiunque, in Italia e in Europa, la possibilità di apprezzare questa raffinata musica strumentale brasiliana, che fa bene a chi la suona e a chi la ascolta. Da allora, il duo Choro de Rua, formato dalla flautista italiana Barbara Piperno e dal chitarrista e mandolinista brasiliano Marco Ruviaro, svolge un’intensa attività sia concertistica che di ricerca e divulgazione. Parallelamente alle esibizioni dal vivo (festival, house concerts, piccoli teatri e piccole incantevoli piazze di alcune città d’arte), Choro de Rua s’impegna quotidianamente ad informare chi si avvicina al mondo dello Choro, promuove incontri aperti a tutti (detti “rodas de choro”), organizza masterclass, distribuisce partiture ai musicisti interessati, risponde alle domande dei curiosi. Si tratta di un lavoro intenso, forse pionieristico in Italia. - Simone Migani & Valentina Monetta DUO Duo di grande esperienza e professionalità, amici, colleghi e fratelli in musica ormai da anni, continuano a collaborare insieme, deliziando il pubblico di ascoltatori dai gusti più vari, proponendo un repertorio vario e colorato che spazia dai classici standard jazz, bossa, soul, R&B, funk ai classici della musica Italiana d’autore. Simone Migani, riminese è un noto pianista jazz, con un curriculum ricco di collaborazioni con artisti di rilievo internazionale tra i quali; Joss Stone, Jay Clayton, Fabrizio Bosso, Peter Erskine, Randy Bersen. Da anni svolge una intensa attività che lo porta a conoscere svariati generi musicali. I suoi interessi e le sue esperienze comprendono, oltre al jazz, anche la musica brasiliana, la black music, la musica pop internazionale e italiana. Diplomato al conservatorio Rossini di Pesaro in pianoforte jazz e in arrangiamento e direzione d’orchestra jazz, è l’esempio di come didattica e cultura si uniscono ad una grande musicalità e capacità di improvvisazione. Valentina Monetta, cantante, autrice e interprete sammarinese, ha rappresentato per 4 volte la Repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest. Voce colorata e versatile, black ma non solo, inizia giovanissima a dedicarsi alla musica da autodidatta, prima cimentandosi con diversi stili musicali (funk, acid jazz, soul, R&B), poi passando per il jazz e il latin-bossa fino ad assaporare anche la musica d’autore Italiana.

L’evento sarà gestito in conformità ai decreti e alle ordinanze di tutela sanitaria, garantendo a tutti la massima sicurezza e tranquillità di ascolto. A

ce Jazz Festival San Marino è un evento voluto dalla Segreteria di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino, organizzato dall’Associazione Produzione Culturale con la direzione artistica di Sara Jane Ghiotti, in collaborazione con l’Ufficio del Turismo e realizzato grazie alla preziosa sinergia pubblico privato con il contributo di Conad Azzurro Superstore, Dpiù, Gruppo C’è Supermercati Affiliati Coal, La Sociale, Titancoop.

Tutti i concerti sono gratuiti. Direzione artistica: Sara Jane Ghiotti