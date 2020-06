Acqua e cambiamenti climatici. Evento in diretta facebook del San Marino Green Festival

Giovedi 25 giugno alle 10.00in diretta facebook andrà in scena il convegno “Il futuro dell’acqua – La gestione sostenibile della risorsa acqua alla luce dei cambiamenti climatici”, a cura del San Marino Green Festival. Il focus del workshop sarà sull’acqua destinata ad usi domestici, che rappresenta il 10% dell’utilizzo totale. Una “prima puntata”, alla quale seguiranno ulteriori incontri dedicati all’utilizzo in agricoltura e nell’industria. Programma nutrito da relatori competenti: Il ruolo dei cambiamenti climatici- Andrea Zanfini (Nuova Civiltà delle Macchine); Gli effetti del cambiamento climatico in Romagna- Marco Affronte (Finproject); e Alberto Rossini (Comune di Misano Adriatico); La gestione sostenibile dell’acqua - Tonino Bernabè (Romagna Acque Societàdelle Fonti spa); La razionalizzazione dei consumi e il ruolo del consumatore- Azienda Servizi San Marino; Uso sostenibile e sicuro delle risorse idriche nella Rep. di San Marino- Giuliana Barulli (Segreteria di Stato per il Territorio); Nella giustizia le radici della lotta allo spreco- Elisabetta Garuti (Ass. Papa Giovanni XXIII). Coordina Giampiero Valenza, giornalista ambientale. Regia tecnica dell'evento affidata a Katoa Srl e diretta Facebook sulla pagina del San Marino Green Festival.

C.S. San Marino Green Festival