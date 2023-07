ACS: Presentazione del libro “In volo sul Titano”

Dopo la presentazione ufficiale agli Ecc. mi Capitani Reggenti, il libro “In volo sul Titano” storia fotografica del volo nell’antica Repubblica, attraverso la storia narrata dell’Aeroclub San Marino, sarà presentato al pubblico. Il ruolo fondamentale svolto dall’Aeroclub per lo sviluppo aeronautico del nostro Paese è stato sottolineato dalla Reggenza, nel corso dell’Udienza di presentazione dell’opera, e ribadito dal Segretario di Stato alle Finanze e Trasporti, Marco Gatti, all’indomani della dichiarazione di Pubblica Utilità, per l’acquisizione dei terreni necessari al completamento della pista, recentemente approvata all’unanimità dal Consiglio Grande e Generale. “Il sogno del volo non poteva essere solo un fatto egoistico di alcuni appassionati” ha affermato il Presidente dell’Aeroclub, Edgardo Casali, “abbiamo compreso che la possibilità di volare per diletto, per professione, per sport o per quella necessaria mobilità che caratterizza le attività umane, doveva essere messa a disposizione della collettività, con mezzi e strutture adeguate.” “Una piacevole carrellata di immagini” gli ha fatto eco Corrado Carattoni, autore dei testi del libro, “è il modo migliore di far conoscere ai nostri concittadini l’insostituibile funzione sociale, culturale e operativa svolta in questi anni dall’Aeroclub.” Appuntamento dunque a Torraccia, presso la Sede dell’Aeroclub, per la presentazione alla cittadinanza che avrà luogo venerdì, 14 luglio, alle ore 18,30. Sara gradito ospite il Segretario di Stato per gli Affari Interni, Gian Nicola Berti, che dialogherà con il Presidente Casali e con gli Autori. Seguirà un aperitivo, offerto dall’Aeroclub a tutti i presenti e l’esibizione in un volo acrobatico del pilota Marco Mularoni, due volte vincitore del Campionato italiano di acrobazia, categoria Sportman. Vi aspettiamo tutti a Torraccia!

Cs - Aeroclub San Marino

