Ad Andorra una visita ufficiale di altissimo livello per il Segretario di Stato per la Cultura Andrea Belluzzi

Ad Andorra una visita ufficiale di altissimo livello per il Segretario di Stato per la Cultura Andrea Belluzzi.

Il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura Andrea Belluzzi si è recato in visita ufficiale ad Andorra accompagnato dall’Ambasciatore di San Marino ad Andorra Luca Brandi e da Francesco Morganti funzionario della Segreteria di Stato per la Cultura. Guidato da Carles Álvarez Marfany, Ambasciatore di Andorra a San Marino e da Joan-Marc Joval, Capo dell’Azione Cultura del Ministero della Cultura, dei Giovani e dello Sport ha preso parte ad una serie di prestigiosi appuntamenti culturali e ad una serie di visite rivelatasi particolarmente interessanti. La visita si è aperta con un incontro con il Presidente del Parlamento del Principato d’Andorra per un incontro cordiale nel segno dell’amicizia e della collaborazione fra i Paesi. Al termine dell’incontro il bilaterale con Mònica Bonell, Ministro della Cultura, dei Giovani e dello Sport promotrice della partecipazione di artisti sammarinesi alla Biennale Internazionale d’Arte di Andorra “L’And Art 2023” per la quale proprio la Repubblica di San Marino è stata scelta quale “paese invitato”. Con il Ministro della Cultura Bonell si è deciso di mettere a punto una serie di protocolli cooperativi in aggiunta all’accordo quadro di collaborazione fra i due Paesi con l’obiettivo di sviluppare congiuntamente progetti legati al mondo dell’arte, della cultura e delle mostre, allo scambio di esposizioni di artisti locali e alla pianificazione di uno scambio per gite scolastiche. Temi più o meno simili e stessa volontà di mettere nero su bianco accordi che favoriscano lo scambio e la reciprocità nel secondo bilaterale che il Segretario di Stato per la Cultura Andrea Belluzzi ha tenuto nella giornata di ieri, quello con il Ministro dell’Educazione Ladislau Baro con il quale sono state valutate tutte quelle opportunità di “scambio” utili a favorire la crescita degli studenti. Accolta con favore la proposta del Ministro andorranno per la realizzazione di progetti di ricerca comune nell’ambito giuridico, scientifico ed economico che possano fornire risultati utili per i Piccoli Stati. Nel pomeriggio la visita alla “Sala d’Exposicions of the Government of Andorra” e all’sibizione “'Notes sobre l’Antropocè”, la visita a “Espai Columba” e la partecipazione attiva con un indirizzo di saluto all’inaugurazione di “L’And Art 2023”, Biennale internazionale d’Arte di Andorra integrata dalla collaborazione istituzionale internazionale con lavori sviluppati da artisti sammarinesi.

cs Segreteria Cultura

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: