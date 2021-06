Ad Atene Pedini Amati incontra i Ministri di Arabia Saudita e Italia

La trasferta ellenica del Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati, nonostante la brevissima durata, si è rivelata particolarmente proficua. A margine dell’importantissima partecipazione all’Assemblea regionale della UNWTO infatti sono stati organizzati per il Segretario di Stato una serie di prestigiosi appuntamenti bilaterali. Dopo la firma dell’accordo di cooperazione in ambito turistico con il Ministro del Turismo greco Haris Teoharis, nella giornata di ieri, Pedini Amati ha incontrato HE Ahmed Al- Khateeb, Ministro del Turismo dell’Arabia Saudita che ha espresso la volontà di intraprendere un percorso di collaborazione con San Marino sul turismo e di organizzare prossimamente una visita in Repubblica che gli consenta di approfondire i temi già affrontati e di conoscere le autorità sammarinesi con le quali valutare le opportunità di cooperazione. L’Arabia Saudita ha presenziato ad Atene all’Assemblea UNWTO con l’obiettivo di impostare nuovi percorsi di sviluppo del turismo. L’incontro si è rivelato molto interessante, il Ministro arabo ha presentato i progetti di investimento del suo Paese anche verso l’estero. Il Segretario di Stato Pedini Amati al suo ritorno metterà a conoscenza il Segretario di Stato per gli Affari Esteri e il Congresso di Stato e valuterà la possibilità di organizzare la visita come ipotizzato. Come già accaduto nelle precedenti occasioni si è rivelato molto costruttivo l’incontro del Segretario di Stato con il Ministro del Turismo italiano Massimo Garavaglia con il quale durante il lavori dell’Assemblea c’è stata massima condivisone sui temi trattati. Garavaglia ha confermato di voler partecipare, il prossimo mese di luglio, all’assemblea generale delle amministrazioni coinvolte nel progetto del Tavolo Turistico Territoriale lanciato da San Marino.

c.s. Segreteria di Stato Turismo