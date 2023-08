Ad Azimut Tour Operator & DMC la logistica della 7^ edizione di "EMT- European Medical Tourism 2023" di Chianciano Terme, possibile l'edizione 2024 a San Marino

Azimut Tour Operator & DMC, si aggiudica la logistica dell’Evento EMT- European Medical Tourism 2023 che si svolgerà a Chianciano Terme il prossimo 16 e 17 Novembre 2023. Grazie a Bookingsmed Italia, organizzatore dell’evento, Azimut avrà il compito di gestire gran parte delle sistemazioni necessarie per lo svolgimento dell’EMT2023, un evento internazionale sul Turismo Medicale e Termale realizzato con il patrocinio di FEDERTERME, AIAV e Comune di Chianciano. L’evento, di grande risonanza mediatica, è ormai giunto alla sua settima edizione, ma dato il rinnovato interesse globale per i temi trattati, quest’anno prevederà la presenza di oltre 800 operatori del settore, suddivisi tra medici, responsabili di cliniche private, rappresentanti di grandi centri ospedalieri, centri termali e medical spa, insieme per discutere delle tendenze, sviluppo e delle opportunità nel settore del turismo medico dell’immediato futuro. Il progetto include una serie di eventi volti allo sviluppo del mercato medicale italiano ed internazionale, tra cui workshop e appuntamenti congressuali ECM. I principali mercati di sviluppo per questo segmento turistico sono attualmente l’Est Europa (Romania Bulgaria), Algeria, Africa Centrale, Iran, Iraq, Inghilterra, Kazakistan, Ucraina, USA, UAE: questi mercati rappresentano quasi la totalità del bacino di espansione per il segmento e il mercato principale per i servizi organizzati della sanità italiana ed europea. Oltre 150 hosted buyer provenienti da tutte le zone sopracitate parteciperanno a questo appuntamento ricco di eventi, mentre i principali espositori tra cliniche, ospedali, centri termali e medical spa provengono dall’Italia, Romania, Germania, Francia, Spagna, Turchia, Croazia e Slovenia, Tunisia, Austria, Svizzera. Il turismo medico, ancora poco noto in alcuni paesi, sta registrando una crescita rapidissima negli ultimi anni. L’Italia rappresenta una delle Nazioni attualmente ai vertici per l’eccellenza delle cure e per l’alto standard qualitativo dei medici. Luca Ruco CEO di Azimut ma anche presidente di CTO San Marino, con l’occasione, auspica che la repubblica torni ad essere anch’essa un’eccellenza medicale quale era e possa riconsiderare con occhi diversi questo segmento di alto livello, perché questo turismo non è un fenomeno; come in Italia, la Repubblica di San Marino dovrebbe vederla come una grande opportunità che potrebbe rappresentare una svolta, inoltre il Presidente Ruco prosegue, spero e farò del tutto per portare questo evento di grande visibilità internazionale a San Marino.

c.s. Azimut Tour Operator & DMC

